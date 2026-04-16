Geçtiğimiz yıl yüzde 148’lik rekor bir yükselişle 71,65 dolardan kapanış yapan gümüş, 2026 yılının ilk 3,5 ayında yatırımcısına beklediğini tam anlamıyla veremedi. Yıla hızlı bir başlangıç yaparak rekor kıran gümüş, Orta Doğu’daki gelişmelerin etkisiyle sert dalgalanmalar yaşadı.

ZİRVEDEN DÖNÜŞ: 121 DOLARDAN 61 DOLARA

Gümüş fiyatları, Ocak ayında sergilediği performansla 121,65 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ancak bu zirvenin ardından başlayan kâr satışları ve Mart ayında Orta Doğu’da patlak veren savaş, fiyatları 61 dolar seviyesine kadar çekti.

Nisan ayında ABD ve İran arasındaki gerilimin ateşkes ve müzakere adımlarıyla yumuşaması ise gümüşe yeniden nefes aldırdı. Bugün itibarıyla gümüş:

Ons Gümüş: 80,86 dolara yükseldi.

Gram Gümüş: 116,42 TL seviyesini gördü.

Yıllık Getiri: 2025 kapanışına göre prim oranı %11,20 ile sınırlı kaldı.

Kaynak: TradingView

Gümüş yazım sırasında 79,74 dolardan işlem gördü.

TALEP BEKLENTİLERİ "DURGUNLUK" KORKUSUNA TAKILDI

Yıl başında yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi sektörlerden gelecek yoğun talep öngörüleri gümüşe ilgiyi artırmıştı. Ancak Mart ayında başlayan savaş; yüksek petrol fiyatı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz üçgeninde gümüş üzerinde satış baskısı yarattı.

Hürmüz Boğazı’ndaki krizin tedarik süreçlerini tehdit etmesi, endüstriyel bir metal olan gümüşte "talep düşüşü" endişelerini tetikledi.

TÜRKİYE’DE GÜMÜŞ İTHALATI ARTTI

Küresel dalgalanmaya rağmen Türkiye’de fiziki gümüşe olan ilgi hız kesmedi. "Fiyatlar artacak" beklentisi ile gümüş ithalatı yılın ilk çeyreğinde arttı.

İlk Çeyrek Verisi: Bu yılın ilk 3 ayında gümüş ithalatı 732 tona ulaştı. Bu rakam, 2025’in tamamında gerçekleşen ithalata şimdiden yaklaştı.

Geçen Yılın Kıyaslaması: Geçen yılın tamamında 865 ton olan ithalatın, bu yıl sadece 3 ayda %85’ine ulaşıldı.

'HERKES ALIYOR BEN ALAYIM' FURYASI KITLIĞA YOL AÇTI

Piyasada yaşanan "herkes alıyor, ben de alayım" furyasının ciddi bir gümüş kıtlığına yol açtığını belirten analistler, önemli bir uyarıda bulundu.

Şubat ayının ilk haftasında yoğun talep nedeniyle gümüşün kilo fiyatının uluslararası piyasanın %25 üzerine çıktığına dikkat çekildi. Analistler, o dönemde bu yüksek primli fiyatlardan fiziki gümüşe yatırım yapanların, mevcut fiyatlamalar ışığında yıla kötü bir başlangıç yaptıklarını ifade ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

