Borsa İstanbul'da bu hafta dikkat çeken bir fiyat hareketi yaşandı. Toplam 6 hisse senedi, haftalık bazda yüzde 35'in üzerinde değer kazanarak yatırımcıların gündemine girdi.

Haftanın Öne Çıkan Hisseleri

Haftalık kazanç listesinin zirvesinde ANELE (Anel Elektrik) yer aldı. Hisse bu hafta yüzde 46,21 oranında yükselirken işlem hacmi 432 milyon lirayı aştı. BORLS (Borlease Otomotiv) yüzde 45,61 ile ikinci sıraya yerleşti; hissenin haftalık işlem hacmi ise 1,48 milyar liraya ulaştı. DGNMO (Doğanlar Mobilya) yüzde 45,93 ile bu grubun en yüksek haftalık getirisini kaydeden hisseler arasında yer aldı.

Diğer Öne Çıkan İsimler

EFOR (Efor Yatırım) yüzde 38,58, GIPTA (Gıpta Ofis Kırtasiye) yüzde 35,96 ve SMRVA (Sümer Varlık Yönetim) yüzde 39,07 oranında haftalık kazanç sağladı. SMRVA'nın işlem hacmi 1,74 milyar lira ile dikkat çekti.

Yatırımcılar Ne Yapmalı?

Bu tür kısa vadeli sert hareketler, her zaman sürdürülebilir bir yükseliş trendi anlamına gelmez. Şirketlere ait açıklanmış bir gelişme bulunmadığı durumlarda, fiyat hareketlerinin spekülatif nitelik taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırım kararlarından önce şirketin temel göstergelerinin incelenmesi önerilir.

100.000 TL Yatırsaydınız Ne Kazanırdınız?

Bu hisselerin herhangi birine hafta başında 100.000 TL yatıran bir yatırımcı, hafta sonunda ciddi kazançlar elde etmiş olurdu. ANELE'de 146.210 TL, DGNMO'da 145.930 TL, BORLS'ta 145.610 TL'ye ulaşırdı. SMRVA 139.070 TL, EFOR 138.580 TL, GIPTA ise 135.960 TL getirirdi. Yani en yüksek kazanç senaryosunda 100.000 TL, tek haftada yaklaşık 46.000 TL büyümüş olacaktı.

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurmanız önerilir.