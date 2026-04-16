Bloomberg'in haberine göre Türkiye; Pakistan, Suudi Arabistan ve muhtemelen Mısır ile yeni bir bölgesel güvenlik platformu oluşturmak üzere bir zirveye ev sahipliği yapacak. Söz konusu zirve bu hafta sonu gerçekleşecek.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE KURUMSALLAŞMA

Cuma günü başlayacak olan Antalya Diploması Forumu kapsamında gerçekleşecek bu temaslar, geçtiğimiz ay içinde Riyad ve İslamabad'da yürütülen görüşmelerin bir devamı niteliğini taşıyor. Girişimin temel hedefleri şu şekilde öne çıkıyor:

• Güvenlik dahil bölgesel konularda düzenli ve yapılandırılmış bir iş birliği mekanizması kurmak.

• Bölge ülkelerine stratejik meselelerde ortak hareket kabiliyeti kazandırmak.

• Dost ülkeler arasında savunma sanayii ve ticaret hacmini ciddi oranda artırmak.

NÜKLEER SAVUNMA VE GÜVENLİK PAKTI VİZYONU

Sürecin stratejik arka planında, NATO üyesi Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki nükleer savunma anlaşmasına katılma isteği yatıyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Antalya'daki bakanlar düzeyindeki görüşmeler öncesinde hazırlık toplantılarının başarıyla tamamlandığını doğruladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yeni ortaklık vizyonunu şu sözlerle değerlendirdi:

"Orta Doğu'daki tüm ülkeler bir güvenlik paktı çerçevesinde birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine tam bir sadakatle bağlı kalmak zorundadır. Ancak bu taahhütleri samimiyetle yerine getirdiğiniz zaman birbirinize karşı gerçek bir güven duyabilir ve istikrarlı bir gelecek inşa edebilirsiniz".

UZUN VADELİ İSTİKRAR HEDEFİ

Antalya'da gerçekleştirilecek bu özel görüşmeler, güncel barış arayışlarından bağımsız olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, bu hamlenin bölgenin uzun vadeli istikrarını ve kurumsal iş birliğini hedefleyen stratejik bir adım olduğunu vurguluyor. Güvenlik iş birliğini geliştirme çabaları, bölgedeki mevcut çatışma ortamından çok daha köklü bir geçmişe dayanarak yapılandırılmış bir gelecek vaat ediyor.

Kaynak: Sözcü