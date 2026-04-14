Türkiye’nin teknoloji dünyasındaki en büyük gururlarından biri olan Insider, global bir dev olma yolunda tarihi bir dönüm noktasına girdi. Şirketin CEO’su Hande Çilingir, Insider’ın artık "Pre-IPO" (halka arz öncesi) aşamasına geçtiğini duyurarak, hedeflerinin 1 milyar dolar geliri aşan bir teknoloji devi olmak olduğunu açıkladı.

Sequoia Capital’in Manifestosu Gerçek Oluyor

Şirketin erken dönem yatırımcılarından olan dünyanın en prestijli fonu Sequoia Capital’in "Fikir aşamasından IPO’ya kadar yanınızdayız" sözünü hatırlatan Çilingir, bu vizyonun artık gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Insider, bir teknoloji girişimi olarak başladığı yolculuğunda, bugün dünya devlerinin kote olduğu borsalara gözünü dikmiş durumda.

Global Finans Mimarisi ve Satın Alımlar Kapıda

Insider, sadece organik büyümeyle yetinmeyip, inorganik büyüme stratejileriyle de adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Hande Çilingir, şirketin global operasyonlarını güçlendirmek amacıyla M&A (Birleşme ve Satın Almalar) süreçlerine ağırlık vereceklerini ve bu konuda çok yakında ilk büyük duyuruyu yapacaklarını müjdeledi.

30 Ülkede Dev Operasyon

Hali hazırda 30 farklı ülkede faaliyet gösteren Insider, halka arz sürecine giden yolda finansal altyapısını dünya standartlarına taşıyor. Şirket, global finansal mimarisini ve yatırımcı ilişkilerini IPO standartlarında yeniden yapılandırarak, Türkiye’den çıkan bir yazılım şirketinin küresel sermaye piyasalarında nasıl yer alacağını dünyaya kanıtlamaya hazırlanıyor.

