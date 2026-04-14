Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik artan beklentiler, borsa İstanbul’da gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) hisselerini odağa yerleştirdi.

Bu hareketlilikten en çok etkilenen kağıtlardan biri olan Emlak Konut GYO (EKGYO), haftalık bazda sergilediği güçlü duruşla dikkat çekiyor.

Saat 17.08 itibarıyla EKGYO hisse detay verileri, 21.12 TL seviyesinden işlem görerek günü yüzde 0.57 oranında sınırlı bir primle sürdürüyor.

Önceki kapanışını 21 TL seviyesinden yapan hissenin performans tablosu incelendiğinde, kısa ve orta vadeli yatırımcılar için çarpıcı rakamlar öne çıkıyor:

• Haftalık Değişim: Yüzde 6.29 yükselişle kısa vadeli düşüş trendinden sert bir dönüş sinyali verildi.

• Yıllık Getiri: Yatırımcısına bir yılda yüzde 69.47 oranında kazanç sağlayarak enflasyon karşısında güçlü bir direnç sergiledi.

• İşlem Hacmi: Günlük bazda yaklaşık 1.59 milyar TL hacme ulaşan hissede, tam 74.6 milyon lot el değiştirdi. Bu yüksek hacim, kurumsal ve bireysel ilginin canlılığını kanıtlıyor.

TEKNİK SEVİYELER VE BEKLENTİLER

Hissenin son bir yıllık seyri incelendiğinde 18.86 TL seviyesinin en düşük dip noktası, 27.12 TL seviyesinin ise zirve olduğu görülüyor.

Şu anki 21.12 TL’lik fiyatlama, hissenin yıllık zirvesinden hala iskonto barındırdığını ve yükseliş potansiyelinin teknik olarak devam edebileceğini işaret ediyor.

Analistler, faiz indirimlerinin doğrudan konut kredisi maliyetlerini düşüreceği beklentisinin, satış rakamlarını yukarı taşıyacağını öngörüyor.

