TMS/TFRS standartlarına göre 2025 yılını 1.482.291.344 TL gibi güçlü bir net kârla kapatan YEO Teknoloji, yasal kayıtlara (VUK) göre elde edilen 222,1 milyon TL’lik kârın kullanım yol haritasını belirledi.

Genel kurulda onaylanan karara göre şirket, kâr payını nakit yerine bedelsiz pay olarak ortaklarına dağıtacak.

SERMAYE 830 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle şirket yönetimi hem 2025 yılı kârını hem de iç kaynaklarda biriken fonları sermayeye ekleyerek gövde gösterisi yaptı. İşte artırımın detayları:

• Mevcut Sermaye: 355.000.000 TL

• Yeni Sermaye: 830.000.000 TL

• Toplam Bedelsiz Oranı: Yüzde 133,802

BEDELSİZ KAYNAKLARININ DAĞILIMI

Artırımın finansmanı sadece 2025 yılı kârıyla sınırlı kalmadı. Toplam artırım tutarının detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Dönem Kârından Karşılanan: 208,6 milyon TL (yüzde 58,76 kâr payı kaynaklı)

• Enflasyon Düzeltme Farkları: 75 milyon TL

• Geçmiş Yıl Kârları: 190,5 milyon TL

• Diğer Sermaye Yedekleri: 751 bin TL

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

YEO Teknoloji, bu hamleyle nakit çıkışı yapmadan özkaynaklarını güçlendirirken, paydaşlarına ellerindeki her 100 hisse karşılığında yaklaşık 133,8 adet yeni pay vermiş olacak.

Şirketin büyüme vizyonu doğrultusunda alınan bu karar, finansal piyasalarda "sermaye tabanını genişletme ve likiditeyi artırma hamlesi" olarak yorumlandı.

