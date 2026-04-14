Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), son bir haftalık süreçte yatırımcısına yüzde 27,89 oranında prim sağladı.

KONTR hisseleri TSI 18.00 verilerine göre aylık bazda yüzde 13,46 yükseldi. 3 ayda yüzde 0,10 düştü.

Kaynak: Investing

Hisselerin 5 yıllık primi yüzde 822,44 oldu.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

KONTR hisse detay incelendiğinde güne 10,12 seviyesinden başladığı görüldü. Gün içinde en düşük 9,90, en yüksek 10,50 seviyesinden işlem gördü. Hissede pivot seviyesi 10,18 seviyelerinde; birinci destek 9,85, birinci direnç ise 10,45 seviyesinden geçmekte olup öncelikle bu seviyelerin yakından gözlenmesini önermekteyiz.

Kaynak: Ata Yatırım

Hissede bu aşamada trendin yönünü yukarı olarak değerlendirmekteyiz. 9,21 trend değişim seviyesi üzerinde kalınabildiği sürece yukarı yönlü trend korunma eğiliminde olacaktır. Olası bir trend değişikliği içinse 9,21 trend değişim seviyesi yakından gözlenmeli. Hissenin 50 günlük hareketli ortalaması 9,36, 100 günlük hareketli ortalaması ise 10,51 seviyesinden geçmektedir. Son gün işlem hacmi 2,85 milyar TL düzeyinde olup 5 günlük ortalama işlem hacminin %120,14 üzerinde gerçekleşmiştir.

ARACI KURUM DAĞILIMI: BULLS SATIŞTA, YAPI KREDİ ALIMDA

14 Nisan 2026 tarihli aracı kurum dağılımı verilerine göre, hissede satıcıların alıcılara oranla daha baskın bir tablo sergilediği görülüyor. Gün sonunda -993.954 TL'lik bir net çıkış yaşandı.

Öne Çıkan Alıcılar:

Yapı Kredi: 2.678.099 Lot (%20,22) – Maliyet: 9,639 TL

Ziraat Yatırım: 1.609.586 Lot (%12,15)

Garanti BBVA: 1.542.575 Lot (%11,64)

Kaynak: ForInvest

Öne Çıkan Satıcılar:

Bulls Yatırım: -5.323.713 Lot (%40,19) – Maliyet: 9,762 TL

İş Yatırım: -1.589.572 Lot (%12,00)

Vakıf Yatırım: -1.355.111 Lot (%10,23)

