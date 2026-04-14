Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BESLR) yatırımcıların merakla beklediği kar payı dağıtımı hakkında açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin genel kurula sunulduğunu duyurdu.

Şirket tarafından şu açıklama yapıldı

” Şirketin devam eden ve planlanan yatırımlarının finansmanı ve mali yapının güçlendirilmesi için 2025 yılında elde edilen karın şirket bünyesinde bırakılmasına, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin genel kurula teklif verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

