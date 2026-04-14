Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart ayı verilerine göre Şubat'ta Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki aya göre %1,8 artarak 215,5 seviyesine ulaştı. Yıllık bazda %26,4 artış gösteren fiyatlar, reel olarak %3,9 azalarak konut fiyatlarında reel kaybın hızlandığını gösterdi.

Fiziksel konut piyasasındaki bu "durulma" sinyalleri, gözleri Borsa İstanbul’daki Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) endeksine çevirdi.

KONUT FİYATLARI GERİLERKEN GYO’LAR İÇİN SENARYOLAR

Fiziksel konut fiyatlarındaki reel gerileme, GYO hisseleri üzerinde hem risk hem de fırsat barındıran bir 'çift ucu keskin bıçak' etkisi yaratıyor:

İskontolu Değerleme Avantajı: GYO hisseleri genellikle Net Aktif Değerlerine (NAD) göre iskontolu işlem görür. Konut fiyatlarının reel olarak düşmesi, şirketlerin portfolyo değerlemelerini baskılasa da, borsadaki iskontonun korunması bu hisseleri fiziksel konuta göre daha "ucuz" bir alternatif haline getirebilir.

Finansman Maliyetleri ve Faiz Beklentisi: 2026 yılı için beklenen kademeli faiz indirimleri, konut talebinde bir patlama yaratabilir. Faizlerin düşmesi, borçluluk oranı düşük ve projesi hazır olan GYO'ların hisse performansını olumlu etkileyecektir.

Kira Geliri Odaklı Şirketler: Konut satış fiyatları düşse de kira fiyatlarının enflasyon paralelinde seyretmesi, portföyü dükkan, ofis ve AVM gibi kira getiren mülklerden oluşan GYO'ları korunaklı bir liman yapmaktadır.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN GYO HİSSELERİ (SEKTÖREL LİSTE)

Borsa İstanbul'un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (XGMYO) endeksinde yer alan GYO hisseleri (TSI 17.29 itibarıyla) başlıca şunlardır;

Kaynak: Hissenet

Diğer şirketler ise şu şekilde;

Kaynak: Hissenet

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.