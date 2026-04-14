14 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, şirketin yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK başvurusu yapıldı.

Şirket yönetim kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, mevcut sermaye yapısında ciddi bir genişlemeye gidiliyor. İşte başvurunun öne çıkan rakamsal detayları:

• Mevcut Sermaye: 10.000.000.000 TL

• Artırım Oranı: yüzde 100 (Bedelsiz)

• Artırım Tutarı: 10.000.000.000 TL

• Ulaşılacak Yeni Sermaye: 20.000.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000.000 TL

KAYNAK KÂR PAYINDAN KARŞILANACAK

Yapılan açıklamaya göre artırılacak olan 10 milyar TL’lik tutarın tamamı kâr payından karşılanacak.

Bu hamleyle birlikte Türkiye Sigorta, özkaynaklarını sermayeye ilave ederek finansal yapısını daha da güçlendirmeyi ve paydaşlarına bedelsiz hisse dağıtmayı hedefliyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

13 Mart 2026 tarihinde Yönetim Kurulu kararı alınan ve bugün (14 Nisan) itibarıyla SPK onayına sunulan bu başvuru, kurulun onay vermesinin ardından yürürlüğe girecek.

Bedelsiz sermaye artırımlarında şirketin piyasa değeri değişmezken, hisse sayısı artar ve hisse fiyatı artırım oranında bölünerek düzeltilir.

Türkiye Sigorta yatırımcıları, onay sonrası portföylerindeki hisse adedinin iki katına çıktığını görecekler.

