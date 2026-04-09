9 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, şirket yatırımcılarına hem nakit ödeme yapacak hem de bedelsiz hisse verecek.

Genel Kurul tarafından onaylanan karara göre Türkiye Sigorta 2025 yılı faaliyet kârından pay sahiplerine nakit temettü dağıtacak.

Ödemelerin 27 Ağustos 2026 tarihinde tek seferde yapılması kararlaştırıldı.

Temettü Ödeme Detayları:



• Hisse Başı Brüt Ödeme: 0,30 TL

• Hisse Başı Net Ödeme: 0,255 TL

• Ödeme Tarihi: 27 Ağustos 2026

SERMAYE İKİ KATINA ÇIKIYOR

Şirket, nakit temettünün yanı sıra özkaynaklarını güçlendirme yolunda dev bir adım daha attı.

Kâr payından karşılanmak üzere yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı Genel Kurul’da kabul edildi.

Bu karar doğrultusunda, yatırımcıların ellerindeki hisse miktarı herhangi bir bedel ödemeksizin iki katına çıkacak.