Geçmişteki tüm "çöküş ve ölüm" senaryolarının boşa çıktığını hatırlatan uzmanlar, Bitcoin'in bu kez çok daha yapısal ve zorlu bir sınavdan geçtiğini vurguluyor.

İşte Bitcoin üzerinde baskı kuran ve piyasada ses getiren o kritik argümanlar:

844 BİN BTC'LİK DEV TEHDİT: "STRATEGY" SATIŞ SİNYALİ VERDİ

Piyasanın en büyük korkularından biri, kurumsal balinaların tekelleşme gücü. Eski adıyla MicroStrategy olarak bilinen Strategy şirketi, elinde bulundurduğu 844 bini aşkın Bitcoin ile toplam küresel arzın yaklaşık yüzde 4'ünü tek başına kontrol ediyor. Şirket üst yönetiminin yakın zamanda "ilk kez elimizdeki Bitcoin'lerin bir kısmını satabiliriz" imasında bulunması, piyasada "Strategy satarsa her şey biter" panik dalgasına ve sert dalgalanma endişelerine yol açtı.

ETF’LERDE TARİHİ KAN KAYBI: MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR DOLAR KAÇTI

Kurumsal sermayenin ana giriş kapısı olan spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF) tersine dönmüş durumda. Mayıs ayı sonu itibarıyla spot ETF'lerden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık devasa bir nakit çıkışı gerçekleşti. Bu kurumsal itfa dalgası, 2026 yılının şimdiye kadar kaydedilen en zayıf ve en kötü performansı olarak kayıtlara geçti.

Geçmişte Nasdaq ve S&P 500 gibi küresel teknoloji endeksleriyle korele (paralel) hareket eden Bitcoin, bu bağını kopardı. ABD borsaları ve S&P endeksi yeni zirvelere ulaşırken, Bitcoin'in borsalardaki bu ralliye katılamayıp gerilemesi dikkat çekiyor. Analistler, yatırımcıların risk-getiri dengesini yapay zeka ve geleneksel hisselere kaydırdığını belirtiyor. Ancak 'Bitcoin gerçekten ölmediyse' bu tehlikeli ayrışmanın uzun sürmeyeceği öngörülüyor.

GİZLİLİK AKIMI YÜKSELİYOR: ZCASH’TEN BÜYÜK ATAK

Bitcoin'in şeffaf blokzincir yapısına karşın, işlem gizliliği sunan projeler yeniden sahneye çıkıyor. Özellikle Zcash (ZEC) son dönemde kaydettiği güçlü yükselişle yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Ancak Zcash her ne kadar popülerleşse de henüz lideri tahtından edecek güçte değil; Zcash'in 9,5 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin'in 1,5 trilyon dolarlık devasa piyasa değerinin henüz yalnızca yüzde 1'ine denk geliyor.

UZMANLARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: "OYUN DIŞI DEĞİL AMA SÜREÇ UZUN"

Sektör analistlerine göre 21 milyonluk sınırlı arz yapısı ve küresel ölçekte en yaygın kabul gören finansal varlık olma özelliğini koruyan Bitcoin henüz "oyun dışı" kalmış değil. Ancak piyasalardaki mevcut makroekonomik görünüm, lider kripto paranın beklenenden çok daha uzun ve sancılı sürebilecek bir kripto kışı / durgunluk dönemine girdiğine işaret ediyor.

Kaynak: Dünya

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.