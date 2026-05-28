Kripto para piyasaları 28 Mayıs itibarıyla yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. ABD-İran geriliminin etkisiyle Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere dijital varlıklarda sert satışlar görülürken, piyasada risk iştahı zayıfladı.

BITCOIN VE ETHEREUM'DA SON DURUM

TSİ 10.07 itibarıyla;

Bitcoin 73.046 dolar seviyesinde seyrederken,

Ethereum ise 1.981,3 dolar bandında işlem görüyor.

ETF ÇIKIŞLARI BASKIYI ARTIRIYOR

Uzmanlara göre spot Bitcoin ETF'lerinden devam eden çıkışlar piyasa hissiyatını zayıflatıyor. Son iki haftada ETF kanalında 2,5 milyar doların üzerinde çıkış yaşandığı belirtilirken, kurumsal yatırımcıların risk azaltma eğilimine girdiği ifade ediliyor.

FED VE TAHVİL FAİZLERİ DE ETKİLİ OLUYOR

Piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki güçlenme de riskli varlıklar üzerinde baskı yaratıyor.

Analistler:

-Yüksek faiz beklentilerinin kriptoyu baskıladığını

-Kaldıraçlı işlemlerde tasfiyelerin hızlandığını

-Kritik teknik seviyelerin kırılmasıyla satışların derinleştiğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

ABD ile İran arasında artan gerilim nedeniyle yatırımcıların daha temkinli hareket ettiği görülüyor. Uzmanlar, enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin küresel enflasyon ve Fed beklentileri üzerinden kripto piyasasını etkilemeye devam edebileceğini ifade ediyor.