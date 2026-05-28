Küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve yükselen faiz beklentileri altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından güvenli liman talebindeki zayıflama, altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı.

Son iki işlem gününde yüzde 2,6 değer kaybeden ons altın, yeni işlem gününde de gerilemesini sürdürdü. Ons altın yaklaşık yüzde 1 düşüşle 4.375 dolar seviyelerine kadar çekildi. Böylece altın fiyatları, İran krizinin başladığı şubat ayından bu yana yüzde 16'dan fazla değer kaybetmiş oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasalardaki satış baskısının merkezinde Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik yer aldı. ABD'li yetkililer, ticari bir gemiye yönelen dört İran İHA'sının düşürüldüğünü ve bir İHA fırlatma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelerden memnun olmadığını açıklamasının hemen ardından geldi. Açıklamalar, taraflar arasında kısa vadede diplomatik çözüm ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı.

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Uzmanlar, yükselen jeopolitik risklere rağmen altın fiyatlarındaki geri çekilmede yüksek faiz beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisiyle yatırımcı açısından cazibesini kaybediyor.

Küresel piyasalarda özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği belirtiliyor.

28 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 6.455,83 TL

Gram altın satış: 6.456,78 TL

Çeyrek altın alış: 10.329,33 TL

Çeyrek altın satış: 10.556,83 TL

Yarım altın alış: 20.594,11 TL

Yarım altın satış: 21.113,66 TL

Tam altın alış: 44.504,00 TL

Tam altın satış: 45.176,00 TL

Cumhuriyet altını alış: 44.504,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 45.176,00 TL

Ata altın alış: 44.504,00 TL

Ata altın satış: 45.176,00 TL

Gremse altın alış: 104.663,00 TL

Gremse altın satış: 107.037,00 TL

Ons altın alış: 4.374,45 dolar

Ons altın satış: 4.375,09 dolar