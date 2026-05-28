Google Haberler

Ons altın son iki işlem gününde yüzde 2,6 gerilerken, gram ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş sürüyor. 28 Mayıs güncel altın fiyatları!

Küresel piyasalarda artan jeopolitik tansiyon ve yükselen faiz beklentileri altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı. ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından güvenli liman talebindeki zayıflama, altın fiyatlarında düşüşü hızlandırdı.

Son iki işlem gününde yüzde 2,6 değer kaybeden ons altın, yeni işlem gününde de gerilemesini sürdürdü. Ons altın yaklaşık yüzde 1 düşüşle 4.375 dolar seviyelerine kadar çekildi. Böylece altın fiyatları, İran krizinin başladığı şubat ayından bu yana yüzde 16'dan fazla değer kaybetmiş oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ PİYASALARI ETKİLEDİ

Piyasalardaki satış baskısının merkezinde Hürmüz Boğazı çevresinde artan askeri hareketlilik yer aldı. ABD'li yetkililer, ticari bir gemiye yönelen dört İran İHA'sının düşürüldüğünü ve bir İHA fırlatma sisteminin imha edildiğini açıkladı.

Yaşanan gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelerden memnun olmadığını açıklamasının hemen ardından geldi. Açıklamalar, taraflar arasında kısa vadede diplomatik çözüm ihtimaline yönelik beklentileri zayıflattı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 1

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Uzmanlar, yükselen jeopolitik risklere rağmen altın fiyatlarındaki geri çekilmede yüksek faiz beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Faiz getirisi bulunmayan altın, merkez bankalarının sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisiyle yatırımcı açısından cazibesini kaybediyor.

Küresel piyasalarda özellikle ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ve jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiği belirtiliyor.

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 2

28 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 6.455,83 TL
Gram altın satış: 6.456,78 TL

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 3

Çeyrek altın alış: 10.329,33 TL
Çeyrek altın satış: 10.556,83 TL

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 4

Yarım altın alış: 20.594,11 TL
Yarım altın satış: 21.113,66 TL

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 5

Tam altın alış: 44.504,00 TL
Tam altın satış: 45.176,00 TL

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 6

Cumhuriyet altını alış: 44.504,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 45.176,00 TL

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 7

Ata altın alış: 44.504,00 TL
Ata altın satış: 45.176,00 TL

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs döviz fiyatları Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? 28 Mayıs döviz fiyatları

Gremse altın alış: 104.663,00 TL
Gremse altın satış: 107.037,00 TL

Son 2 günde %2,6 düştü! Altında satış baskısı büyüyor, Görsel 8

Ons altın alış: 4.374,45 dolar
Ons altın satış: 4.375,09 dolar

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dev banka tahminini düşürdü! Gram altında 1.663 TL'lik farkDev banka tahminini düşürdü! Gram altında 1.663 TL'lik fark
Bitcoin'de sert düşüş! Ethereum'da kayıp %4'ü aştıBitcoin'de sert düşüş! Ethereum'da kayıp %4'ü aştı

Google Haberler