Altında gözler kritik verilerde! Gram altın 6.621 TL, çeyrek 10.826 TL seviyesinde işlem görürken piyasalar Fed'i takip ediyor. 27 mayıs altın alış satış fiyatları!
Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin haber akışı piyasalar tarafından yakından takip edilirken, güvenli liman talebindeki değişim fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Öte yandan yatırımcıların gözü, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak PCE enflasyon verisine çevrildi.
Uzmanlara göre mevcut eğilimin sürmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar 3.700-3.800 dolar bandına kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor.
27 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Alış: 6.620,78 TL
Satış: 6.621,61 TL
Çeyrek altın
Alış: 10.593,25 TL
Satış: 10.826,33 TL
Yarım altın
Alış: 21.120,29 TL
Satış: 21.652,65 TL
Tam altın
Alış: 42.903,45 TL
Satış: 43.757,00 TL
Ata altın
Alış: 44.226,00 TL
Satış: 44.954,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 44.504,00 TL
Satış: 45.176,00 TL
Gremse altın
Alış: 107.414,00 TL
Satış: 109.645,00 TL
Ons altın
Alış: 4.486,79 TL
Satış: 4.487,35 TL
ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE
Analistler, Fed'in faiz politikalarına ilişkin mesajlar ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik görünümün de güvenli liman talebi açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.