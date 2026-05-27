Altın fiyatları küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. ABD ile İran arasındaki ateşkes ve barış görüşmelerine ilişkin haber akışı piyasalar tarafından yakından takip edilirken, güvenli liman talebindeki değişim fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Öte yandan yatırımcıların gözü, Fed yetkililerinden gelecek açıklamalar ile perşembe günü açıklanacak PCE enflasyon verisine çevrildi.

Uzmanlara göre mevcut eğilimin sürmesi halinde ons altının yıl sonuna kadar 3.700-3.800 dolar bandına kadar geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

27 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Alış: 6.620,78 TL

Satış: 6.621,61 TL

Çeyrek altın

Alış: 10.593,25 TL

Satış: 10.826,33 TL

Yarım altın

Alış: 21.120,29 TL

Satış: 21.652,65 TL

Tam altın

Alış: 42.903,45 TL

Satış: 43.757,00 TL

Ata altın

Alış: 44.226,00 TL

Satış: 44.954,00 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 44.504,00 TL

Satış: 45.176,00 TL

Gremse altın

Alış: 107.414,00 TL

Satış: 109.645,00 TL

Ons altın

Alış: 4.486,79 TL

Satış: 4.487,35 TL

ALTIN FİYATLARINDA GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, Fed'in faiz politikalarına ilişkin mesajlar ile ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel ekonomik görünümün de güvenli liman talebi açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.