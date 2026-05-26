Borsa İstanbul, 1 Haziran 2026 itibarıyla 7 şirketin BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacağını duyurdu.

Borsa İstanbul A.Ş., BIST Halka Arz Endeksi (XHARZ) kapsamında yapılacak değişiklikleri açıkladı. Yapılan duyuruya göre 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 şirket, endeks kapsamından çıkarılacak. Değişikliğin BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.18 maddesi kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

BIST HALKA ARZ ENDEKSİ'NDEN ÇIKARILACAK HİSSELER

-ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)

-HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş. (HRKET)

-KOÇ METALURJİ A.Ş. (KOCMT)

-KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KOTON)

-LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LILAK)

-ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ A.Ş. (ONRYT)

-ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. (OZYSR)

BIST Halka Arz Endeksi nedir?

BIST Halka Arz Endeksi, belirli kriterleri sağlayan ve halka arz edilen şirketlerin performansını takip etmek amacıyla oluşturulan endeksler arasında yer alıyor. Endekste dönemsel olarak kural setlerine göre güncellemeler yapılabiliyor.

