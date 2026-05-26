Hisseler, TSİ 11.00 itibarıyla yüzde 9,96’lık yükselişle 87,75 TL’ye tırmanarak tavana kilitlendi. Seans ortasına doğru tahtadaki kurumsal alıcıların ağırlığı artmaya devam etti.

BULLS YATIRIM'DAN %62’LİK DEV PRİM POTANSİYELİ

Dün tahtadaki blok alımı göğüsleyen Bulls Yatırım, 26 Mayıs 2026 tarihli raporunda HRKET için oldukça güçlü bir projeksiyon çizdi. Kurum, şirketin geleceğine yönelik "Endeks Üstü Getiri" tavsiyesi verirken, tavan fiyata oranla devasa bir marj işaret etti.

Bulls Yatırım'ın Hareket Proje (HRKET) için yayınladığı hedef fiyat ve analiz detayları şu şekildedir:

Aracı Kurum: Bulls Yatırım

Açıklanma Tarihi: 26 Mayıs 2026

Yatırım Tavsiyesi: Endeks Üstü Getiri

Hedef Fiyat: 142,70 TL

Son Fiyat (Tavan): 87,75 TL

Prim Potansiyeli: %62,62

ZİRVEDE ALICILAR SIRAYA GİRDİ: GLOBAL MENKUL TAHTAYI SIRTLIYOR

Hissenin 87,75 TL fiyatla tavanda kilitli kaldığı dakikalarda, seans içi Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verileri kurumsal fonların tahtadaki iştahının sürdüğünü gösterdi. İlk 5 kurumun toplamda 292.205 lotluk işlem hacmine ulaştığı ve 282.533 lot net alım yaptığı TSİ 11.55 itibarıyla alıcılarda Global Menkul zirveye yerleşti. Hedef fiyatı açıklayan Bulls Yatırım ise alım tarafında ilk 4'teki yerini korudu.

Tahtada tüm lider kurumların emirlerini doğrudan tavan fiyat olan 87,75 TL maliyetle girdiği net alıcı dağılımı şu şekilde şekillendi:

Global Menkul Değerler A.Ş.: 113.209 Net Lot | Dağılım: %38,254 | Maliyet: 87,750 TL

Colendi Menkul Değerler A.Ş.: 57.183 Net Lot | Dağılım: %19,322 | Maliyet: 87,750 TL

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 54.246 Net Lot | Dağılım: %18,330 | Maliyet: 87,750 TL

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 29.751 Net Lot | Dağılım: %10,053 | Maliyet: 87,750 TL

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 28.144 Net Lot | Dağılım: %9,510 | Maliyet: 87,750 TL

Diğer Kurumlar: 13.409 Net Lot | Dağılım: %4,531

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.