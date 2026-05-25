25 Mayıs'ta aracı kurumlar 7 hisse için yeni hedef fiyat açıkladı. FROTO, AGESA, AKGRT ve TURSG hisselerinde "Al" tavsiyesi verildiği görüldü.

Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği aracı kurum hedef fiyat raporlarına yenileri eklendi. 25 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan raporlarda 7 hisse senedi için hedef fiyat ve tavsiye güncellemeleri açıklandı.

Listede otomotiv, çimento ve sigorta sektörlerinden şirketler yer alırken, açıklanan tavsiyelerde "Al" görüşü ağırlık kazandı.

İŞ YATIRIM'DAN AKCNS VE FROTO DEĞERLENDİRMESİ

İş Yatırım tarafından açıklanan hedef fiyat ve tavsiyeler şu şekilde:

AKCNS (Akçansa Çimento)
Hedef fiyat: 260,56 TL
Tavsiye: "Tut"

FROTO (Ford Otomotiv)
Hedef fiyat: 152,50 TL
Tavsiye: "Al"

PUSULA YATIRIM'DAN 5 HİSSE İÇİN HEDEF FİYAT

Pusula Yatırım tarafından açıklanan hedef fiyatlar ise şu şekilde oldu:

AGESA (Agesa Hayat ve Emeklilik)
Hedef fiyat: 350,00 TL
Tavsiye: "Al"

AKGRT (Aksigorta)
Hedef fiyat: 12,61 TL
Tavsiye: "Al"

ANHYT (Anadolu Hayat Emeklilik)
Hedef fiyat: 201,72 TL
Tavsiye: "Al"

ANSGR (Anadolu Sigorta)
Hedef fiyat: 39,34 TL
Tavsiye: "Al"

TURSG (Türkiye Sigorta)
Hedef fiyat: 20,88 TL
Tavsiye: "Al"

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

