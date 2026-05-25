BIST 30 hisseleri arasında temettü verimi yüksek şirketler belli oldu. TUPRS yüzde 6,56 ile listenin zirvesinde yer aldı.

Yatırımcıların düzenli gelir elde etmek amacıyla yakından takip ettiği temettü verimi yüksek hisseler belli oldu. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejilerinde öne çıkan temettü hisseleri, yatırımcılara hisse değer artışının yanında düzenli nakit akışı potansiyeli de sunuyor.

Son verilere göre Tüpraş (TUPRS), yüzde 6,56'lık temettü verimiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

TEMETTÜ VERİMİ YÜKSEK ŞİRKETLER

TUPRS: yüzde 6,56
TOASO: yüzde 5,96
FROTO: yüzde 3,98
GARAN: yüzde 3,66
ENKAI: yüzde 3,52
ISCTR: yüzde 3,47
KCHOL: yüzde 3,30
TCELL: yüzde 3,19
EKGYO: yüzde 3,11
AKBNK: yüzde 2,94

Listede otomotiv, bankacılık, enerji ve holding sektörlerinden şirketlerin ağırlığı öne çıktı.

TEMETTÜ HİSSELERİ NEDEN TAKİP EDİLİYOR?

Temettü hisseleri, şirketlerin elde ettikleri kârın bir bölümünü yatırımcılarıyla paylaşması nedeniyle özellikle uzun vadeli yatırımcıların radarında bulunuyor.

Yatırımcılar yalnızca fiyat hareketlerini değil, şirketlerin kârlılık, özsermaye, piyasa değeri ve temettü ödeme geçmişi gibi göstergelerini de yakından takip ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

(StockeysPro)

