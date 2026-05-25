Geçtiğimiz hafta şirketlerin hisse geri alım işlemleri dikkat çekti. AHGAZ, 1,4 milyonun üzerindeki geri alımla 7 şirketlik listenin zirvesinde yer aldı.

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta şirketlerin gerçekleştirdiği hisse geri alım işlemleri yatırımcıların radarında yer aldı. Şirketlerin kendi hisselerini piyasadan satın aldığı işlemlerde çeşitli sektörlerden şirketler öne çıktı.

Haftalık verilerde en yüksek geri alım işlemi AHGAZ tarafından gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA EN ÇOK GERİ ALIM YAPAN ŞİRKETLER

Son verilere göre geçtiğimiz hafta en yüksek geri alım gerçekleştiren şirketler şöyle sıralandı:

AHGAZ: 1.419.432 adet – 43.665.906 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 37.885.238
GLYHO: 950.000 adet – 13.708.000 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 24.576.143

MAVI: 750.000 adet – 31.117.200 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 14.512.000
ENERY: 700.000 adet – 5.958.000 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 164.204.839
LOGO: 63.098 adet – 9.319.311 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 344.326

BOBET: 32.833 adet – 602.814 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 7.132.764
ORGE: 20.000 adet – 1.860.000 TL toplam tutar – yıllık toplam geri alım adedi 1.993.951

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

