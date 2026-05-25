Yatırım fonlarına yönelik ilgi sürerken, geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısında en yüksek artışı gösteren fonlar belli oldu. Para piyasası ve teknoloji temalı fonlar yatırımcıların radarına girerken, bazı fonlarda dikkat çeken yatırımcı artışları yaşandı.
Fonbulplus verilerine göre; geçtiğimiz hafta yatırımcı sayısında en yüksek artışı gösteren yatırım fonu, 3 bin 137 yeni yatırımcıyla TP2 - Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu oldu.
ZİRVEDE TP2 YER ALDI
Yatırımcı sayısındaki artışta ilk üç sıra şu şekilde oluştu:
TP2 - Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu: 3.137 yatırımcı
IJC - İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon: 2.516 yatırımcı
PNU - Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu: 1.321 yatırımcı
Yatırımcı sayısında artış yaşayan diğer fonlar ise şöyle sıralandı:
GUH: 978 yatırımcı
TTE: 863 yatırımcı
PRY: 789 yatırımcı
YIT: 649 yatırımcı
CPT: 563 yatırımcı
AFT: 554 yatırımcı