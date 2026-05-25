Son 1 yılda GUNDG yüzde 2024,63 yükselişle zirveye yerleşirken DERHL yüzde 85,81 kayıpla yatırımcısını en çok üzen hisse oldu.

Borsa İstanbul'da son bir yılda yatırımcısına en fazla kazandıran ve en fazla kaybettiren hisseler belli oldu. Bazı hisselerde yüzde 2 bini aşan yükselişler dikkat çekerken, bazı şirketlerde ise yüzde 80'i aşan kayıplar yaşandı.

Son bir yılda yatırımcısına en fazla kazandıran hisse Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) oldu. Şirket hissesi son bir yılda yüzde 2024,63 yükseliş kaydetti.

SON 1 YILDA EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

GUNDG'nin ardından Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) yüzde 1797,23'lük yükselişle ikinci sırada yer aldı.

En fazla kazandıran hisseler şöyle sıralandı:

GUNDG: yüzde 2024,63
HEDEF: yüzde 1797,23
ODINE: yüzde 1446,16
TRHOL: yüzde 1392,06
KTLEV: yüzde 1318,03
PEKGY: yüzde 1047,07
BURVA: yüzde 898,06
OZATD: yüzde 841,56
CRDFA: yüzde 796,74
IEYHO: yüzde 731,63

Özellikle GUNDG ve HEDEF hisselerinde görülen yükseliş oranları dikkat çekti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 298 8.797.013.073,25 % 3.47 14:43
SASA 2.69 6.286.417.570,90 % 1.51 14:43
ASTOR 345.25 6.222.074.389,75 % 0.07 14:43
EREGL 39.8 4.947.978.619,48 % 2.9 14:43
AKBNK 64.35 4.424.627.307,90 % 1.18 14:43
SON 1 YILDA KAYBETTİREN HİSSELER

Bir yıllık dönemde yatırımcısına en fazla kayıp yaşatan hisse ise Derlüks Yatırım Holding A.Ş. (DERHL) oldu. Şirket hissesi yüzde 85,81 değer kaybetti.

En fazla düşüş yaşayan hisseler ise şöyle:

DERHL: yüzde -85,81
BORLS: yüzde -77,52
VSNMD: yüzde -73,50
GZNMI: yüzde -71,36
BEGYO: yüzde -63,72
USAK: yüzde -58,35
YBTAS: yüzde -57,46
ESEN: yüzde -56,41
PAPIL: yüzde -53,76

