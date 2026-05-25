Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki sakin seyre rağmen yeni haftanın ilk işlem gününe alıcılı bir açılışla merhaba dedi. Yatırımcıların yakından takip ettiği BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,59 değer kazanarak 13.889,42 puan seviyesinden başlangıç yaptı.

Endeksteki pozitif hava yan tahtalara da hızlı bir şekilde yansırken, günün en dikkat çeken hareketlerinden biri turizm sektörünün köklü oyuncularından biri olan Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT) cephesinde yaşandı.

MAALT HİSSELERİ YÜZDE 10 YÜKSELİŞLE TAVANDA!

Son dönemdeki fiyat hareketleriyle yatırımcıların odağında yer alan MAALT hisseleri, haftanın ilk seansına adeta fırtına gibi girdi. Açılış matrislerinde doğrudan alıcılı bir seyir izleyen hisse senedi, kısa süre içinde yüzde 10’luk günlük limit artışına ulaşarak 1.331,00 TL fiyat ile tavana kilitlendi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

TAHTANIN LİDERİ BANK OF AMERİCA (BOFA) OLDU

Marmaris Altınyunus (MAALT) tahtasında tavan serisini tetikleyen kurumsal alıcılar da anlık verilerle netleşti. TSİ 11.35 itibarıyla Aracı Kurum Dağılımı (AKD) raporlarına göre, yabancı işlemlerine aracılık eden dünyaca ünlü yatırım bankası Bank of America (BofA) tahtadaki en güçlü net alıcı konumunda bulunuyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: ForInvest

İlk 5 kurumun toplamda 52.026 lotluk işlem hacmine ulaştığı ve 14.254 lot net alım ile tahtayı sırtladığı saatlerde aracı kurumların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: 6.231 Net Lot | Dağılım: %40,286 | Maliyet: 1.286,172 TL

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.: 5.800 Net Lot | Dağılım: %37,499 | Maliyet: 1.331,000 TL

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 1.257 Net Lot | Dağılım: %8,127 | Maliyet: 1.400,777 TL

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 589 Net Lot | Dağılım: %3,808 | Maliyet: 1.336,316 TL

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 377 Net Lot | Dağılım: %2,437 | Maliyet: 1.317,286 TL

Diğer Kurumlar: 1.213 Net Lot | Dağılım: %7,843

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.