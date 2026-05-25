Yeni haftanın ilk seansına çok güçlü alıcılarla giren hisse, kısa sürede yüzde 10 yükselerek 54,45 TL seviyesine ulaştı.

FİYAT ADIM ADIM ZİRVEYE KOŞUYOR

Yatırımcılardan yoğun talep görerek 45,00 TL fiyat ile halka arz edilen EKDMR hisseleri, borsadaki işlem yolculuğuna soluksuz bir yükselişle devam ediyor.

1. İşlem Günü (Cuma): 45,00 TL'den açılan hisse, günü yüzde 10 primle 49,50 TL tavan fiyattan kapattı.

2. İşlem Günü (Bugün): Haftanın ilk dakikalarında gelen yoğun alım baskısıyla hisse fiyatı 54,45 TL’ye fırlayarak yeniden tavana kilitlendi.

27 LOTU OLAN YATIRIMCININ İKİ GÜNLÜK KAZANCI NE KADAR OLDU?

Halka arz dağıtım sonuçlarına göre hesabına 27 lot düşen küçük yatırımcıların portföyündeki değişim ve net kar durumu da netleşti:

Başlangıç Varlığı: 27 Lot x 45,00 TL = 1.215,00 TL

İkinci Gün Güncel Değeri: 27 Lot x 54,45 TL = 1.470,15 TL

İki Günlük Toplam Net Kar: 255,15 TL

TAHTAYI SIRTLAYAN KURUMLAR BELLİ OLDU: DENİZ YATIRIM LİDER!

EKDMR’nin ikinci işlem gününde tavan serisini korumasını sağlayan Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verileri de netleşti. İlk saatlerde hissede en çok alım yapan ilk 5 kurumun net lot toplamı 65.999 olarak kayıtlara geçerken, alıcılara öncülük eden 3 dev kurum şu şekilde sıralandı:

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 29.511 Net Lot | Dağılım: %44,714 | Maliyet: 54,45 TL

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 18.307 Net Lot | Dağılım: %27,738 | Maliyet: 54,45 TL

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 18.181 Net Lot | Dağılım: %27,547 | Maliyet: 54,45 TL

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.