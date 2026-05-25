İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. beklenen “Günlük Yabancı Oranları” bültenini yayınladı. Yabancının alıp sattığı hisseler belli oldu.
Yeni haftanın ilk işlem gününe ait raporda, yabancı yatırımcıların günlük bazda en çok alım ve satım yaptığı şirketlerin yanı sıra, günlerdir pozisyonlarını aralıksız artırdığı veya azalttığı hisseler tek tek belli oldu.
Rapora göre, Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı günlük bazda 0,22 puan artış kaydederek yüzde 34,59 seviyesine ulaştı.
İşte İş Yatırım'ın 25 Mayıs 2026 tarihli raporundan öne çıkan çarpıcı detaylar:
GÜNLÜK BAZDA YABANCI PAYI EN ÇOK DEĞİŞEN HİSSELER
Yabancı yatırımcıların son seans bazında en agresif alım gerçekleştirdiği şirket Efor Çay (EFOR) olurken, en çok pay azalttığı şirket ise Empower Enerji (EMPAE) olarak kayıtlara geçti.
Yabancı Oranı En Çok Artanlar:
EFOR: +3.35 bps
KONTR (Kontrolmatik): +1.86 bps
SVGYO (Servet GYO): +1.85 bps
Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:
EMPAE: -3.98 bps
ESCOM (Escort Teknoloji): -2.61 bps
BRSAN (Borusan Mannesmann): -2.47 bps
Yabancının Gözdesi: Günlerdir Aralıksız Toplanan Hisseler
Raporda, istikrarlı bir şekilde yabancı girişi yaşanan ve "toplama" evresinde olan şirketler süreleriyle birlikte paylaşıldı. Özsu Balık (OZSUB), tam 10 gündür kesintisiz yabancı alımıyla zirvede yer aldı.
OZSUB (Özsu Balık): 10 gündür sürekli artıyor
OYYAT (Oyak Yatırım Ortaklığı): 9 gündür sürekli artıyor
NUGYO (Nurol GYO): 7 gündür sürekli artıyor
BRISA (Brisa): 6 gündür sürekli artıyor
ECOGR (Eco Green Enerji): 6 gündür sürekli artıyor
10 GÜNLÜK KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ SERİSİ!
İş Yatırım'ın raporundaki en çarpıcı detay ise yabancı yatırımcıların adeta kaçarcasına uzaklaştığı hisseler oldu. Tam 5 farklı hisse senedinde, 10 iş günü boyunca kesintisiz olarak her gün yabancı payının azaldığı görüldü.
ANELE (Anel Elektrik): 10 gündür sürekli düşüyor
ASUZU (Anadolu Isuzu): 10 gündür sürekli düşüyor
DAGI (Dagi Giyim): 10 gündür sürekli düşüyor
DSTKF (Destek Faktoring): 10 gündür sürekli düşüyor
MAALT (Marmaris Altınyunus): 10 gündür sürekli düşüyor
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.