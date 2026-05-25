Yeni haftanın ilk işlem gününe ait raporda, yabancı yatırımcıların günlük bazda en çok alım ve satım yaptığı şirketlerin yanı sıra, günlerdir pozisyonlarını aralıksız artırdığı veya azalttığı hisseler tek tek belli oldu.

Rapora göre, Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı günlük bazda 0,22 puan artış kaydederek yüzde 34,59 seviyesine ulaştı.

İşte İş Yatırım'ın 25 Mayıs 2026 tarihli raporundan öne çıkan çarpıcı detaylar:

GÜNLÜK BAZDA YABANCI PAYI EN ÇOK DEĞİŞEN HİSSELER

Yabancı yatırımcıların son seans bazında en agresif alım gerçekleştirdiği şirket Efor Çay (EFOR) olurken, en çok pay azalttığı şirket ise Empower Enerji (EMPAE) olarak kayıtlara geçti.

Yabancı Oranı En Çok Artanlar:

EFOR: +3.35 bps

KONTR (Kontrolmatik): +1.86 bps

SVGYO (Servet GYO): +1.85 bps

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar:

EMPAE: -3.98 bps

ESCOM (Escort Teknoloji): -2.61 bps

BRSAN (Borusan Mannesmann): -2.47 bps

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yabancının Gözdesi: Günlerdir Aralıksız Toplanan Hisseler

Raporda, istikrarlı bir şekilde yabancı girişi yaşanan ve "toplama" evresinde olan şirketler süreleriyle birlikte paylaşıldı. Özsu Balık (OZSUB), tam 10 gündür kesintisiz yabancı alımıyla zirvede yer aldı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

OZSUB (Özsu Balık): 10 gündür sürekli artıyor

OYYAT (Oyak Yatırım Ortaklığı): 9 gündür sürekli artıyor

NUGYO (Nurol GYO): 7 gündür sürekli artıyor

BRISA (Brisa): 6 gündür sürekli artıyor

ECOGR (Eco Green Enerji): 6 gündür sürekli artıyor

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

10 GÜNLÜK KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ SERİSİ!

İş Yatırım'ın raporundaki en çarpıcı detay ise yabancı yatırımcıların adeta kaçarcasına uzaklaştığı hisseler oldu. Tam 5 farklı hisse senedinde, 10 iş günü boyunca kesintisiz olarak her gün yabancı payının azaldığı görüldü.

ANELE (Anel Elektrik): 10 gündür sürekli düşüyor

ASUZU (Anadolu Isuzu): 10 gündür sürekli düşüyor

DAGI (Dagi Giyim): 10 gündür sürekli düşüyor

DSTKF (Destek Faktoring): 10 gündür sürekli düşüyor

MAALT (Marmaris Altınyunus): 10 gündür sürekli düşüyor

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.