Şirket, hem bedelsiz hem de bedelli unsurları bir arada barındıran dev sermaye artırımı hamlesine Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldığını duyurarak sürecin takvimini yatırımcılarıyla paylaştı.

SERMAYE 4 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

KAP'a yapılan resmi bildirime göre, IC Enterra'nın mevcut ödenmiş sermayesi toplamda 2.195.550.000 TL (%119 oranında) artırılarak 4.040.550.000 TL’ye çıkarılacak. Bu dev artışın kaynak dağılımı ise şu şekilde yapılandırıldı:

1.845.000.000 TL'si: İç kaynaklardan bedelsiz olarak,

70.217.486,23 TL'si: Nominal değerli paylar karşılığında nakden (bedelli),

280.332.513,77 TL'si: İlişkili taraflara olan kısa vadeli borçlardan (VUK tablolarına göre sermaye avansı) mahsup edilerek karşılanacak.

Söz konusu sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç izahnamesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 22 Nisan 2026 tarihli toplantısında resmen onaylandı.

RÜÇHAN HAKLARI KISITLANMADI: İŞTE KULLANIM TARİHLERİ

Yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni pay alma (rüçhan) haklarına ilişkin de detaylar netleşti. Şirket, mevcut ortakların rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlamaya gidilmediğini açıkladı.

Rüçhan Oranı: Pay sahipleri ellerindeki hisselerin %119 oranında yeni pay alma hakkına sahip olacak.

Kullanım Fiyatı: Yeni pay alma hakları, 1,00 TL nominal değerli bir pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacak.

Rüçhan Süreci Ne Zaman?: Yatırımcılar rüçhan haklarını, izahnamede belirtilen esaslar doğrultusunda 1 Haziran 2026 ile 15 Haziran 2026 tarihleri arasında 15 gün boyunca kullanabilecekler.

Yatırımcıların en çok merak ettiği rüçhan hakkı hesaplamasına göre; şirketin belirlediği %119'luk artırım oranına katılan pay sahiplerinin lot sayıları katlanacak.

100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Elinde 100 lot ENTRA hissesi bulunan bir yatırımcı, rüçhan hakkı kullanım döneminde rüçhan başına 1 TL ödeyerek (toplam 119 TL karşılığında) hesabına 119 lot yeni pay ekleyecek.

Sürecin tamamlanmasının ardından yatırımcının elindeki toplam hisse miktarı 219 lota yükselecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.