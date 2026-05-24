Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yurt dışı gelir performansları yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. İhracat oranı yüksek şirketler, döviz bazlı gelir yapıları ve küresel pazarlardaki etkinlikleri nedeniyle dikkat çekiyor.

EN YÜKSEK İHRACAT ORANINA SAHİP HİSSELER AÇIKLANDI

Paylaşılan verilere göre BIST 100 endeksinde ihracat oranı en yüksek şirketlerin başında Pasifik Eurasia (PASEU) yer aldı. Şirketin ihracat oranı yüzde 94,23 olarak açıklandı.

Listede yer alan diğer şirketler ise şöyle:

THYAO: %89,40

BRSAN: %88,08

FROTO: %81,45

CIMSA: %71,91

ARCLK: %63,75

CCOLA: %60,98

CVKMD: %60,92

SARKY: %59,67

İHRACAT ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bir şirketin yüksek ihracat oranına sahip olması, gelirlerinin önemli bölümünü yurt dışı pazarlardan elde ettiğini gösteriyor. Bu durum özellikle kur hareketlerine karşı şirketleri daha dayanıklı hale getirebiliyor.

Uzmanlara göre ihracat ağı güçlü şirketler;

-Döviz bazlı gelir avantajı sağlayabiliyor

-İç talepteki zayıflıklardan daha sınırlı etkilenebiliyor

-Küresel pazarlarda büyüme fırsatları yakalayabiliyor

-Uzun vadeli operasyonel verimlilik açısından öne çıkabiliyor

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Kaynak: Stockeyspro