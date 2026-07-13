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BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 2’yi aşması üzerine Borsa İstanbul yönetimi piyasadaki yangını söndürmek için düğmeye bastı. Seans sonuna kadar geçerli olacak "yukarı adım" kuralı başlatıldı.

Borsa İstanbul’da satıcılı seyrin hız kazanması, piyasa yönetimini harekete geçirdi.

Borsa İstanbul’dan yapılan resmi açıklamaya göre saat 16:44:57 itibarıyla BIST 100 endeksinde yaşanan değer kaybı, kritik eşik olan -yüzde 2 seviyesini aşınca acil durum senaryosu uygulandı.

Piyasadaki aşırı oynaklığı (volatiliteyi) dizginlemek ve hisselerdeki düşüş trendinin spekülatif şekilde derinleşmesini engellemek amacıyla, pay piyasasında açığa satış yapılabilen tüm hisse senetlerinde seans sonuna kadar “yukarı adım” kuralının uygulanacağı duyuruldu.

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YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Borsada düşüşlerin panik satışlarıyla birleşerek bir çığ gibi büyümesini engellemek için kullanılan en etkili fren mekanizmalarından birine "yukarı adım kuralı" denir.

Normal şartlarda açığa satış yapan yatırımcılar, fiyatın daha da düşeceği beklentisiyle sürekli daha düşük fiyatlara satış emri yazarak düşüşü hızlandırabilirler. Ancak yukarı adım kuralı devreye girdiğinde bu durum yasaklanır.

Açığa satış işlemi, ilgili hisse senedinin o andaki son işlem fiyatından daha yüksek bir fiyata yapılmak zorundadır.

Eğer hissenin son işlem fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse (yani yukarı adım atmışsa), açığa satış en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

Özetle; satıcılar fiyatı aşağı doğru "baskılayarak" açığa satış emri giremezler; emirlerin fiyatı yukarı taşımaya zorunlu kılınması istenir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 334.75 11.916.983.044,25 % -2.83 16:55
ASELS 354.25 10.212.735.524,00 % -4.26 16:55
ASTOR 315.5 9.756.378.715,50 % -3.15 16:55
AKBNK 67.35 8.847.534.259,55 % -2.04 16:55
SASA 2.53 8.446.226.788,45 % 4.55 16:55
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