Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik aracı kurum raporları gelmeye devam ediyor. 18 - 22 Mayıs haftasında toplam 13 hisse için yeni hedef fiyat ve tavsiye açıklanırken, enerji, banka ve perakende sektöründeki hisseler öne çıktı.

ASTOR İÇİN PEŞ PEŞE HEDEF FİYATLAR GELDİ

Haftanın en dikkat çeken hisselerinden biri ASTOR oldu. Aracı kurumlar tarafından hisse için farklı hedef fiyatlar paylaşıldı:

İş Yatırım: 367,00 TL - "Al"

Ünlü & Co: 431,00 TL - "Al"

HSBC: 420,00 TL - "Al"

TERA Yatırım: 452,60 TL - "Endeks üstü getiri"

PERAKENDE HİSSELERİ DE DİKKAT ÇEKTİ

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için açıklanan hedef fiyatlar şu şekilde oldu:

Ünlü & Co: 464,50 TL - "Al"

HSBC: 480,00 TL - "Al"

Migros (MGROS) için HSBC, 800,00 TL hedef fiyat belirlerken tavsiyesini "Al" olarak açıkladı.

Şok Marketler (SOKM) için de HSBC tarafından 72,00 TL hedef fiyat açıklanırken tavsiye "Al" oldu.

BANKACILIK HİSSELERİ İÇİN YENİ DEĞERLENDİRMELER

Bankacılık sektöründe Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

GARAN: 161,00 TL - "Al"

ISCTR: 18,00 TL - "Al"

AKBNK: 82,00 TL - "Nötr"

YKBNK: 44,00 TL - "Nötr"

Diğer hedef fiyat ve tavsiyeler şöyle:

LKMNH / Pusula Yatırım: 30,40 TL - "Al"

LKMNH / Deniz Yatırım: 25,50 TL - "Al"

LKMNH / KuveytTürk Yatırım: 27,70 TL - "Al"

LKMNH / Gedik Yatırım: 20,00 TL - "Endeks üstü getiri"

KOTON / KuveytTürk Yatırım: 21,00 TL - "Al"

EUPWR / PhillipCapital: 91,50 TL - "Endeks üstü getiri"

TRMET / Gedik Yatırım: 120,00 TL - "Endekse paralel getiri"

KRDMD / Ünlü & Co: 48,00 TL - "Tut"

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.