HSBC'nin yayımladığı "Turkish Food Retailers" raporunda milyonların alışveriş yaptığı market zincirleri için yeni hedef fiyatlar paylaşıldı. Dev banka, BİM (BIMAS) hedefini 437,5 TL'den 480 TL'ye, Migros'u (MGROS) 750 TL'den 800 TL'ye yükseltirken, ŞOK Marketler (SOKM) için hedef fiyatı 72 TL'ye çekti. Raporda üç şirket için de "al" tavsiyesi korundu.

ORTA DOĞU GERİLİMİ MALİYET BASKISINI ARTIRIYOR

HSBC analistleri, Orta Doğu'daki gerilimlerin kısa vadede enerji, lojistik ve ambalaj maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Raporda özellikle; yakıt maliyetleri, enerji fiyatları, ücret enflasyonu, promosyon rekabeti gibi unsurların sektör açısından yakından izlenmesi gereken riskler arasında olduğu ifade edildi.

GIDA ENFLASYONU SATIŞLARI DESTEKLİYOR

Rapora göre Türkiye'de gıda enflasyonu 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 33,5 seviyesine yükseldi.

HSBC, yüksek gıda enflasyonunun satış büyümesini desteklemeye devam ettiğini, maliyet baskısının önemli bir bölümünü dengelediğini belirtti.

Analistler, özellikle organize perakende şirketlerinin güçlü satış performansı sayesinde marjlarını koruyabildiğini ifade etti.

BİM VE MİGROS İÇİN HEDEF FİYAT ARTIRILDI

BİM (BIMAS): 437,5 TL → 480 TL

Migros (MGROS): 750 TL → 800 TL

ŞOK Marketler (SOKM): → 72 TL

Raporda BİM'in büyüme ve marj tarafında rakiplerine göre daha avantajlı konumda bulunduğu değerlendirmesi yapıldı.

E-TİCARET TARAFI BÜYÜYOR

Analizde online market ve e-ticaret tarafındaki büyümenin satış hacimlerini desteklediği ancak operasyonel kârlılık üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği de vurgulandı.