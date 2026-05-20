Son bir aylık performanslar incelendiğinde, özellikle enerji, sanayi ve finans hisselerine yönelik kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisinin zirveye ulaştığı görülüyor.

Aylık yükseliş serisinde listenin lideri %69,63'lük devasa getirisiyle enerji sektörünün dev oyuncusu Europower Enerji oldu.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İŞTE BİR AYDA EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYANLAR

20 Mayıs 15.13 itibarıyla son bir ayda çift haneli performans sergileyerek piyasadan pozitif ayrışan ve yatırımcısını sevindiren 10 öne çıkan şirket ve hisse detayları şu şekilde sıralandı:

ASTOR (Astor Enerji): Son Fiyat: 313,00 TL | Aylık Getiri: %66,50

EUPWR (Europower Enerji): Son Fiyat: 62,55 TL | Aylık Getiri: %69,63

KTLEV (Katılımevim Tasarruf Finansman): Aylık Getiri: %33,58

EFOR (Efor Yatırım): Aylık Getiri: %29,05

HEKTS (Hektaş): Aylık Getiri: %15,23

GESAN (Girişim Elektrik Sanayi): Aylık Getiri: % 33,75

EREGL (Ereğli Demir Çelik): Aylık Getiri: %16,16

PETKM (Petkim): Aylık Getiri: %9,25

FENER (Fenerbahçe Futbol): Aylık Getiri: %35,29

IZENR (İzdemir Enerji): Aylık Getiri: %18,89

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.