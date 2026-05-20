Diğer özel bankalarda tavsiye düşüren kurum, Garanti BBVA cephesinde ise ezber bozan bir hamleye imza atarak yatırım tavsiyesini yükseltti.

TAVSİYE "AL" SEVİYESİNE YÜKSELTİLDİ

Goldman Sachs tarafından paylaşılan analist raporunda, Garanti BBVA (GARAN) için daha önce 173,00 TL olan hedef fiyat, 161,00 TL’ye düşürüldü. Ancak yatırım bankası, hedef fiyattaki bu aşağı yönlü revizyona rağmen, hisse senedi için daha önce sunduğu "NÖTR" tavsiyesini "AL" seviyesine yükselttiğini duyurdu.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.