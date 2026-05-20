Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, 2025 yılı hesap döneminde elde ettiği kârı ortaklarına dağıtmayarak şirket bünyesinde tutma kararı aldı.

KÂR, YATIRIMLAR VE GÜÇLÜ MALİ YAPI İÇİN KULLANILACAK

Genel kurulda oylamaya sunulan yönetim kurulu önerisinde, kâr dağıtılmamasının gerekçesi stratejik hedeflerle açıklandı. Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve yasal kayıtlara göre oluşan kârın, önümüzdeki dönemde planlanan yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amaçlanıyor. Bu doğrultuda yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın, olağanüstü yedekler ve geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması kararlaştırıldı.

Kaynak: KAP

Yönetim kurulunun bu nakit temettü dağıtmama teklifi, genel kurula katılan pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oldukça ilginç bir oylama tablosu ortaya çıktı. Öneri; 1 adet ret oyuna karşılık, 19.066.708,49 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.