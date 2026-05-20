Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş. (MEPET), 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusundaki nihai kararını duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirket, bu yıl ortaklarına temettü ödemesi gerçekleştirmeyecek.

Kaynak: KAP

YÖNETİM KURULUNUN "KÂRI İÇERİDE TUTMA" TEKLİFİ ONAYLANDI

Daha önce yönetim kurulu tarafından alınan ve kâr payı dağıtılmamasını öngören teklif, 20 Mayıs 2026 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul’da ortakların onayına sunuldu. Yapılan görüşmeler ve oylama neticesinde, şirketin mali yapısını korumak amacıyla nakit temettü dağıtılmamasına ilişkin teklif genel kurulda kabul edilerek kesinleşti.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

