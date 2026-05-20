Akbank raporunu düşüren Goldman Sachs’ın ardından piyasayı hareketlendiren bir diğer hamle de küresel finans devi HSBC’den geldi. HSBC, Migros hisseleri için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

"AL" TAVSİYESİ GÜÇLÜ ŞEKİLDE KORUNDU

HSBC tarafından yayımlanan güncel analist raporunda, Migros (MGROS) için daha önce 750,00 TL olarak belirlenen hedef fiyat, 800,00 TL’ye yükseltildi. Banka, hisse senedi üzerindeki "AL" tavsiyesini ise güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini açıkladı.

