Enerji sektöründe piyasa değeri sıralaması güncellenirken, listenin zirvesinde 184,8 milyar TL ile MAGEN yer aldı. Onu 134 milyar TL ile ENJSA ve 97,9 milyar TL ile AKSEN takip etti. İlk üç şirket arasındaki güçlü ayrışma dikkat çekerken, enerji hisselerinde milyarlarca liralık rekabet yaşandığı görüldü.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

1.MAGEN – 184,818 milyon TL

2.ENJSA – 134,051 milyon TL

3.AKSEN – 97,923 milyon TL

4.ENERY – 77,850 milyon TL

5.CWENE – 38,517 milyon TL

6.MOGAN – 34,186 milyon TL

7.LYDYE – 30,541 milyon TL

8.IZENR – 29,936 milyon TL

9.ARASE – 27,750 milyon TL

10.AKFYE – 27,027 milyon TL

MAGEN İLE AKFYE ARASINDA YAKLAŞIK 7 KAT FARK OLUŞTU

Enerji sektöründe listenin zirvesinde yer alan MAGEN ile son sıradaki AKFYE arasında dikkat çeken fark oluştu. MAGEN'in 184,818 milyon TL'lik piyasa değeri, 27,027 milyon TL piyasa değerine sahip AKFYE'nin yaklaşık 7 katına ulaştı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ŞİRKETLERİ ÖNE ÇIKTI

Listede yer alan şirketler incelendiğinde özellikle yenilenebilir enerji ve elektrik üretimi alanında faaliyet gösteren şirketlerin üst sıralarda yoğunlaştığı görüldü. Enerji dönüşümüne yönelik yatırımların sektör hisseleri üzerindeki etkisi yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

Kaynak: Stockeyspro