BIST 100'de teknik göstergelerde öne çıkan hisseler belli oldu. ASELS, BIMAS, EREGL, TOASO ve MGROS "AL" sinyali verenler arasında yer aldı.
Borsa İstanbul'da teknik göstergeler baz alınarak oluşturulan "AL" sinyali veren hisseler listesi yatırımcıların dikkatini çekti. Fiyatı kısa ve uzun vadeli üssel hareketli ortalamalarının üzerinde bulunan, MACD, RSI ve stokastik göstergelerinde belirlenen kriterleri sağlayan hisseler öne çıktı.
Listede yer alan hisseler teknik görünüm açısından pozitif sinyaller üretirken, yatırımcılar göstergelerin önümüzdeki süreçte fiyat hareketlerine etkisini takip ediyor.
"AL" SİNYALİ VEREN HİSSELER BELLİ OLDU
Belirlenen teknik kriterlere göre BIST 100 endeksinde yer alan ve filtreleri geçen hisseler şöyle sıralandı:
Aselsan (ASELS)
BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
Tofaş (TOASO)
Migros (MGROS)
Söz konusu hisseler, fiyatlarının 9, 21, 50 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalarının üzerinde işlem görmesiyle dikkat çekti.
HANGİ GÖSTERGELER DİKKATE ALINDI?
Liste oluşturulurken teknik analizde sık kullanılan bazı göstergeler baz alındı:
MACD göstergesinin 0 seviyesinin üzerinde olması
RSI göstergesinin 70 seviyesinin altında kalması
Stokastik göstergesinin 80 seviyesinin altında bulunması
Stokastik RSI göstergesinin 80 seviyesinin altında yer alması
Bu kriterler, hisselerde aşırı alım bölgesine girilmeden pozitif momentumun sürdüğüne işaret edebiliyor.
Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.