Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle yönetim kurulunda yaşanan değişikliği duyurdu.

Şirket tarafından 25 Mayıs 2026 tarihinde yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun görevinden istifa ettiği bildirildi.

YÖNETİM KURULUNDAN AYRILDI

KAP'ta yer alan açıklamaya göre İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrıldı.

Şirket açıklamasında istifanın gerekçesine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket yönetim kurulu üyesi olan Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrıldığı belirtildi."

İBRAHİM HATİPOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hatipoğlu, Türk sanayici, iş insanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilidir. 1969 yılında Şanlıurfa'da doğmuş olup eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisliği ve İTÜ Otomotiv Programı'nda yüksek lisans yaparak tamamlamıştır. Egebant AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapan Hatipoğlu, 2018-2023 yılları arasında Galatasaray Sarı Kırmızılılar Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanlığını yürütmüştür.