Reuters'ta yer alan habere göre; Nissan'ın küresel ölçekte üretim kapasitesini küçültme stratejisi ve elektrikli araç talebindeki yavaşlama, Avrupa'daki yatırımları da etkilemeye başladı. Japon basınında yer alan haberlere göre, Nissan'ın iştiraki JATCO, İngiltere'de planladığı elektrikli araç güç aktarma organı yatırımını rafa kaldırdı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TALEBİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Japonya merkezli Nikkei'nin haberine göre, Avrupa'da Nissan'ın elektrikli araçlarına yönelik talebin beklentilerin altında kalması, şirketin yatırım planlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Bu kapsamda JATCO'nun İngiltere'nin Sunderland kentinde kurmayı planladığı elektrikli araç güç aktarma organı üretim projesinin durdurulduğu bildirildi.

65,39 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI VARDI

JATCO, Ocak 2025'te Sunderland tesisinde Nissan için motor, invertör ve redüktörü bir araya getiren elektrikli araç güç aktarma sistemleri üretimi için 48,7 milyon sterlin (65,39 milyon dolar) yatırım yapmayı planladığını açıklamıştı.

Şirketin söz konusu tesiste yıllık 340 bin adede kadar üretim kapasitesi hedeflediği belirtilmişti.

NISSAN ÜRETİM TESİSLERİNİ AZALTMA KARARI ALMIŞTI

Habere göre Nissan, ABD ve Çin pazarlarındaki zayıf satışların etkisiyle daha önce üretim yapısını yeniden şekillendirme kararı aldı.

Bu kapsamda şirket, dünya genelindeki otomobil üretim tesisi sayısını 17'den 10'a düşürmeyi ve güç aktarma organı fabrikalarını yeniden değerlendirmeyi planladığını açıklamıştı.

Mesai saatleri dışında olunması nedeniyle Nissan cephesinden konuya ilişkin resmi bir açıklama alınamadı. JATCO tarafından da yöneltilen sorulara henüz yanıt verilmedi.