Türkiye'nin önde gelen temizlik kağıdı markaları Selpak ve Solo'nun sahibi Sanipak'ın satış sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Eczacıbaşı Holding tarafından yürütülen süreçte, yurt içi rekabet izninin ardından yurt dışı rekabet izni de alındı.

Eczacıbaşı Holding mart ayında Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd'ye satışı için anlaşma sağlamıştı.

SATIŞIN DEĞERİ 600 MİLYON DOLAR

20 Mart tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında Sanipak'ın tamamının 600 milyon dolar karşılığında devredileceği belirtilmişti.

Satış süreci kapsamında daha önce yurt içi rekabet onayı alınırken, şimdi de gerekli yurt dışı rekabet izni alınmış oldu.

SÜREÇTE YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Eczacıbaşı tarafından KAP'a yapılan açıklamada, gerekli yurt içi ve yurt dışı rekabet izinlerinin alınmasının ardından sürecin diğer koşullarının tamamlanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kapanış işlemlerinin ise gerekli şartların yerine getirilmesinin ardından tamamlanacağı belirtildi.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI

Eczacıbaşı Holding'in konuya ilişkin KAP açıklaması şu şekilde:

"23.03.2026 tarihli açıklamaya konu, Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula SDN. BHD. ("Alıcı") arasında Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Sanipak") paylarının tamamının satışına yönelik olarak imzalanan Pay Devir Sözleşmesi çerçevesinde, gerekli yurt içi Rekabet Kurulu izni alındığı 08.05.2026 tarihli açıklamada ifade edilmişti. Bu defa, devir için gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu izni de alınmıştır. Sanipak paylarının Alıcıya devrine ilişkin diğer koşulların sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, kapanış işlemleri söz konusu koşulların sağlanması sonrası gerçekleştirilebilecektir."