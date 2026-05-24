Küresel teslimat sektöründe milyar euroluk satın alma yarışı kızışıyor. ABD merkezli teknoloji devi Uber'in, Türkiye'de Yemeksepeti'nin de sahibi olan Alman teslimat şirketi Delivery Hero'nun tamamını satın almak için yaklaşık 10 milyar euroluk teklif sunduğu belirtildi. Sürece bir diğer küresel teslimat şirketi DoorDash'in de dahil olduğu ifade ediliyor.

UBER'DEN HİSSE BAŞINA 33 EURO TEKLİFİ

Patronlar Dünyası'nın Financial Times'tan aktardığı bilgilere göre Uber, Delivery Hero'da halihazırda yüzde 19,5'lik paya sahip bulunuyor. Şirketin türev işlemler aracılığıyla bu payını yüzde 5,6 daha artırdığı belirtilirken, şimdi kalan hisseleri satın almak istediği ifade edildi.

Haberde Uber CEO'su Dara Khosrowshahi'nin bu hafta Norveç'in başkenti Oslo'da Delivery Hero yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sunulan teklif kapsamında:

Hisse başına teklif: 33 euro

Toplam satın alma bedeli: yaklaşık 10 milyar euro

Ancak Delivery Hero içerisindeki bazı büyük yatırımcıların, şirketin büyüme potansiyelini gerekçe göstererek 40 euronun üzerindeki seviyeleri talep ettiği belirtiliyor.

DOORDASH DE SÜRECE DAHİL OLDU

Uber'in Delivery Hero'nun tamamını satın alma planına karşılık, küresel teslimat devi DoorDash'in de alternatif bir formül sunduğu ifade edildi.

Haberde DoorDash'in özellikle Türkiye operasyonu Yemeksepeti ile şirketin Talabat ve HungerStation markaları altında yürüttüğü Orta Doğu faaliyetlerine ilgi gösterdiği aktarıldı.

Delivery Hero yönetiminin önünde ise iki seçenek olduğu belirtiliyor: Şirketin tamamını Uber'e devretmek veya belirli operasyonları farklı şirketlere ayırarak satmak.

SON YILLARIN DİKKAT ÇEKEN SATIN ALMA İŞLEMLERİ

Teslimat sektöründe son dönemde gerçekleşen büyük işlemler arasında şunlar yer aldı:

Prosus - Just Eat Takeaway: 4,1 milyar euro

DoorDash - Deliveroo: 2,9 milyar sterlin

Uber - Delivery Hero: 10 milyar euro teklif