Temettü verimi ise son kapanış fiyatına göre yüzde 3,81 olarak hesaplandı.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS), 16 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla kâr payı dağıtım kararını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2026 tarihine kadar ödenmek üzere pay sahiplerine hisse başına brüt 7,8201106 TL, net 6,6470940 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verildi.

Açıklanan rakamlara göre, söz konusu temettü ödemesinin son kapanış fiyatına göre temettü verimi yüzde 3,81 seviyesinde gerçekleşti.

Temettü kararının, şirketin ilgili genel kurul süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen takvim doğrultusunda yatırımcıların hesaplarına aktarılması bekleniyor.

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