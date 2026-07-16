ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim, emtia piyasalarında sert fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. ABD'nin İran'daki hedeflere yönelik saldırılarının ardından petrol fiyatları yükselirken, artan enflasyon ve faiz beklentileri gümüş fiyatlarında sert satışlara neden oldu.

ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni saldırıları, küresel piyasalarda jeopolitik riskleri yeniden ön plana çıkardı. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte enerji arzına ilişkin endişeler artarken, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği beklentisi, yatırımcıların merkez bankalarının para politikasına ilişkin beklentilerini de değiştirdi. Artan enflasyon riskinin, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimlerini erteleyebileceği yönündeki beklentiler güç kazandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle faiz getirisi bulunmayan değerli metallerde satış baskısı öne çıktı. Ons gümüş gün içinde yüzde 3,6 değer kaybederek 55,50 dolar seviyesine geriledi. Böylece gümüş, Kasım 2025'ten bu yana (8 ayın) en düşük seviyesini test etti.

Piyasalarda, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artırabileceği değerlendirilirken, bu durumun para politikasında daha temkinli bir duruşa neden olabileceği ifade ediliyor. Faiz beklentilerindeki değişim ise değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ANALİSTLER NE BEKLİYOR?

Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin sürmesi halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini belirtirken, değerli metaller üzerindeki baskının kısa vadede sürebileceğini, özellikle gümüş fiyatlarında yüksek oynaklığın devam edebileceğini değerlendiriliyor.

Ons gümüşte aylık kayıp yüzde 19,82’yi, haftalık kayıp ise yüzde 4’e yaklaştı. Gram gümüşte aylık kayıp yüzde 5,56, haftalık kayıp ise yüzde 1,29’u geçti.

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