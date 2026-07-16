Birleşim Grup Enerji (BIGEN) hisseleri, 16 Temmuz işlemlerini tavan fiyattan tamamladı. Gün içinde yüzde 10 değer kazanarak 105,60 TL'ye yükselen hisse, son bir yılda yatırımcısına yüzde 845 kazandırırken, aracı kurum dağılımında en fazla alımı Bulls Yatırım ve Bank of America gerçekleştirdi.

Birleşim Grup Enerji (BIGEN) hisseleri, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da güçlü yükselişini sürdürerek günü tavan fiyattan kapattı.

Hisse, TSİ 15.10 itibarıyla yüzde 10 yükselişle 105,60 TL seviyesine ulaşırken, yatırımcısına güçlü getiri sağlamaya devam etti.

Performans verilerine göre BIGEN, son bir yılda yüzde 845, son bir ayda yüzde 77,48 ve son bir haftada ise yüzde 20,62 oranında değer kazandı.

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK ALIM YAPAN KURUMLAR BELLİ OLDU

Aracı kurum dağılımına göre BIGEN hissesinde ilk beş kurumun toplam 3 milyon 34 bin lot alımına karşılık 1 milyon 990 bin lot satış gerçekleşti. Böylece ilk beş kurumun net alımı 1 milyon 44 bin lot oldu.

En fazla net alım yapan aracı kurumlar ise şöyle sıralandı:

Aracı kurum Net lot Bulls Yatırım 1.512.718 Bank of America 1.081.525 Pusula Menkul 295.600 Ata Yatırım 88.176 Meksa Yatırım 56.178

Öte yandan hissede en fazla satış yapan kurumlar ise İnfo Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ak Yatırım, Ziraat Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım oldu.

BIGEN hissesindeki güçlü yükseliş ve aracı kurum bazındaki yoğun alımlar, yatırımcıların hisseye yönelik ilgisinin gün boyunca yüksek seyrettiğini ortaya koydu.

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