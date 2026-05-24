Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından küresel havacılık sektöründe dikkat çeken bir avantaj yakaladı. İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın haberine göre, Körfez merkezli havayolu şirketlerinin operasyonel sorunlar yaşadığı dönemde THY, Avrupa-Asya hattındaki yolcu trafiğinde payını artırdı.

İSTANBUL HAVALİMANI TAM KAPASİTE ÇALIŞTI

Haberde Dubai, Abu Dabi ve Doha merkezli havayolu şirketlerinin bölgedeki çatışmalardan olumsuz etkilendiği belirtilirken, İstanbul Havalimanı'nın süreç boyunca tam kapasite faaliyet göstermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

Financial Times'a konuşan THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, yolcu büyümesinin şirket tahminlerinin üzerine çıkabileceğini ifade ederek, şirketin uzun vadeli hedefinin "dünya liderliği" olduğunu söyledi.

850 UÇAKLIK HEDEF

Haberde THY'nin 2033 yılına kadar filosunu 850 uçağa çıkarmayı planladığı belirtildi. Bu büyüklüğün, şirketi uluslararası koltuk kapasitesi açısından dünyanın en büyük üç havayolu şirketinden biri haline getirebileceği ifade edildi.

DOLULUK ORANI YÜZDE 90'I AŞTI

Şirketin son dönemde bazı uçaklarını Orta Doğu ve ABD hatlarından Asya ile Afrika rotalarına kaydırdığı aktarılırken, mart ayında birçok uçuşta doluluk oranının yüzde 90'ın üzerine çıktığı bilgisi paylaşıldı.

THY'nin Körfez bölgesindeki tarifeli uçuşlarını yeniden başlatmak için birkaç hafta daha beklemeyi planladığı ancak ekim ayına kadar savaş öncesindeki günlük uçuş sayılarına dönmeyi hedeflediği ifade edildi.

YAKIT MALİYETLERİNE KARŞI HEDGE ADIMI

Haberde savaş sonrası jet yakıtı fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığı belirtilirken, THY'nin yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını hedge işlemleriyle güvence altına aldığı aktarıldı.

Şirketin maliyet baskısını azaltmak amacıyla seyahat, konferans ve sponsorluk harcamalarında tasarrufa gittiği ancak uçak içi yemek hizmetlerinde kesinti planlamadığı belirtildi.

SPIRIT AIRLINES UÇAKLARI İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Financial Times ayrıca THY'nin, iflas eden ABD merkezli Spirit Airlines filosundaki bazı uçakların satın alınması için görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Haberde THY'nin önümüzdeki 4 yıl içinde yaklaşık 36 geniş gövdeli uçak teslim almasının beklendiği ve Çin, Japonya, Avustralya, ABD, Kanada ile Latin Amerika'ya yönelik yeni uçuş planları üzerinde çalıştığı belirtildi.