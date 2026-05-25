Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM), haftanın ilk işlem gününde çifte gelişmeyle yatırımcılarının karşısına çıktı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) halka arzdan elde edilen dev fonun nerelere harcandığına dair resmi raporunu sunarken; hisse senedi tarafı ise dev kurumsal alımlarla güne tavan fiyatla giriş yaptı.

HALKA ARZDAN NET 850 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ

KAP’a bildirilen "Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor"a göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 225.000.000 TL’ye artırılması sürecinde ihraç edilen 50 milyon lotluk halka arzdan 900.000.000,00 TL brüt gelir sağlandı.

Aracı kurum komisyonları, reklam, pazarlama ve resmi harçlar dahil olmak üzere toplam 49.984.293,67 TL’lik halka arz giderleri düşüldükten sonra, şirketin kasasına net 850.015.706,33 TL nakit girdi.

DEV FONUN İLK HARCAMA DETAYLARI BELLİ OLDU

Yönetim Kurulu kararı ve stratejik hedefler doğrultusunda, 31.03.2026 tarihi itibarıyla net fonun bir kısmının yatırımlara dönüştürüldüğü açıklandı. Rapora göre sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı ilk harcamalar şu şekilde gerçekleşti:

Sürdürülebilirlik ve Organizasyonel Verimlilik (Araç Filosu Dönüşümü): 42.932.720,02 TL

Elaris Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Ağı Genişletme Çalışmaları: 1.393.264,14 TL

Toplam Gerçekleşen Harcama: 44.325.984,16 TL

Şirket, fon kullanım alanlarındaki yatırımların kesintisiz devam ettiğini, fiili harcamalar sonrası geriye kalan net fon bakiyesinin ise şirket menfaatleri doğrultusunda çeşitli finansal enstrümanlarda nemalandırıldığını vurguladı.

BOFA ÖNCÜLÜĞÜNDE TAHTADA TAVAN SERİSİ: %10 YÜKSELİŞ!

Açıklanan resmi raporla birlikte büyüme adımları tescillenen UCAYM hisseleri, yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcı akınına uğradı. Güne çok güçlü alıcılarla giren hisse senedi, günlük limit hakkını doldurarak yüzde 10'luk yükselişle 36,30 TL tavan fiyatına ulaştı.

Kaynak: ForInvest

Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verilerine göre, tahtadaki tavan hareketinin arkasındaki ana aktör yabancı yatırımcı işlemlerine aracılık eden Bank of America (BofA) oldu. İlk 5 kurumun toplamda 3.917.086 lotluk işlem hacmi döndürdüğü ve 933.732 lot net alım ile tahtanın %90,09'una hakim olduğu seansın lider alıcıları şöyle sıralandı:

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: 375.792 Net Lot | Dağılım: %36,259 | Maliyet: 35,284 TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 258.738 Net Lot | Dağılım: %24,965 | Maliyet: 36,354 TL

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 165.948 Net Lot | Dağılım: %16,012 | Maliyet: 36,479 TL

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 74.627 Net Lot | Dağılım: %7,201 | Maliyet: 36,139 TL

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 58.627 Net Lot | Dağılım: %5,657 | Maliyet: 36,231 TL

Diğer Kurumlar: 102.669 Net Lot | Dağılım: %9,906

