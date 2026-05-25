Borsa İstanbul'un lojistik ve mühendislik sektöründeki önemli oyuncularından Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) cephesinde tarihi anlar yaşanıyor. Yeni haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yapan HRKET hisseleri, TSİ 10.45 itibarıyla gelen agresif alımlarla çok hızlı bir yükseliş trendine girdi.

Kısa süre içerisinde alıcıların tahtayı tamamen domine etmesiyle birlikte hisseler, TSİ 10.55 itibarıyla yüzde 9,99’luk yükseliş kaydederek 79,80 TL fiyatla tavana kilitlendi. Hissenin borsada zirve fiyatı görmesinin hemen ardından ise şirketin en üst düzey üç tepe yöneticisinden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) art arda dev satış açıklamaları düştü.

"Özel Emir" yöntemiyle Borsa İstanbul genel piyasa kuralları çerçevesinde tek bir fiyattan el değiştiren payların toplam nominal değeri 8,6 milyon TL'yi aşarken, bu dev operasyonun detayları yatırımcıların odağına yerleşti.

SATIŞLAR 67,00 TL FİYATTAN VE "ÖZEL EMİRLE" YAPILDI

KAP’a düşen resmi belgelere göre; şirket ortakları ve üst yönetimi konumundaki üç isim, tavan serisinin yaşandığı 25.05.2026 tarihinde, daha önceden anlaşılmış olan 67,00 TL sabit fiyattan pay satışlarını gerçekleştirdi. Payları satın alan tarafın yurt içindeki kurumsal bir yatırım fonu olduğu belirtildi.

İŞTE PEŞ PEŞE GELEN SATIŞ AÇIKLAMALARININ DETAYLARI

Tavan fiyatın ardından yönetim kadrosundan kurumsal fona aktarılan paylar ve yöneticilerin ortaklık durumlarındaki son değişimler şu şekilde gerçekleşti:

Ahmet Altunkum (Yönetim Kurulu Başkanı):

Satılan Pay Miktarı: 3.444.480 TL nominal değerli (3.444.480 Lot)

İşlem Sonrası Şirketteki Kalan Pay Oranı: %49,31

Abdullah Altunkum (Yönetim Kurulu Üyesi / Grup CEO):

Satılan Pay Miktarı: 3.444.480 TL nominal değerli (3.444.480 Lot)

İşlem Sonrası Şirketteki Kalan Pay Oranı: %8,10

Samet Gürsu (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür):

Satılan Pay Miktarı: 1.722.240 TL nominal değerli (1.722.240 Lot)

İşlem Sonrası Şirketteki Kalan Pay Oranı: %6,43

Yönetim kurulu üyelerinin tek bir kurumsal fona devrettiği toplam hisse miktarı 8.611.200 lot olurken, 67,00 TL’lik anlaşma fiyatı üzerinden hesaplandığında bu özel emir operasyonunun toplam finansal büyüklüğü 576.950.400 TL (Yaklaşık 577 milyon TL) olarak gerçekleşti.

ALICI TARAFINDA "BULLS YATIRIM" EZİCİ ÜSTÜNLÜKLE LİDER!

Günün ilerleyen saatlerinde, TSİ 14.00 itibarıyla netleşen Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verileri, yönetimden fona geçen payların hangi kurum üzerinden karşılandığını gözler önüne serdi. İlk 5 kurumun 9.942.164 lotluk devasa bir işlem hacmine ulaştığı ve 9.156.368 lot net alım yaptığı tahtada, Bulls Yatırım %97,58'lik ezici bir payla tek başına liderliği göğüsledi.

Tahtadaki lider alıcıların güncel lot ve maliyet dağılımı şu şekilde şekillendi:

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 9.008.649 Net Lot | Dağılım: %97,582 | Maliyet: 67,467 TL (Özel emir paylarını karşılayan kurum)

Bank of America Yatırım Bank A.Ş.: 52.969 Net Lot | Dağılım: %0,574 | Maliyet: 80,487 TL

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 37.461 Net Lot | Dağılım: %0,406 | Maliyet: 67,835 TL

Colendi Menkul Değerler A.Ş.: 32.953 Net Lot | Dağılım: %0,357 | Maliyet: 80,204 TL

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 24.336 Net Lot | Dağılım: %0,264 | Maliyet: 79,477 TL

Diğer Kurumlar: 75.463 Net Lot | Dağılım: %0,817

