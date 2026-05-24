Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarına yönelik yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kar dağıtım şartlarında değişikliğe gidildi.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarını ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, taşınmaz kazançlarına ilişkin kar dağıtım şartları ile yatırım teşvik belgelerine yönelik bazı uygulamalarda değişiklik yapıldı.

KAR DAĞITIMINA YENİ DÜZENLEME

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere fon ve yatırım ortaklıklarının taşınmazlardan elde ettikleri kazançlara yönelik istisnalardan yararlanabilmesi için belirli şartlar getirildi.

Yeni düzenlemeye göre ilgili kazançların en az yüzde 50'sinin belirlenen süre içinde kar payı olarak dağıtılması gerekecek.

KAZANÇ VE ZARAR HESAPLAMALARINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Tebliğ kapsamında taşınmaz gelirlerinin hesaplanması, ortak giderlerin ve amortismanların dağılımı ile zarar durumunda kar dağıtım şartlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin detaylar da netleştirildi.

Ayrıca faaliyet bazlı ve işlem bazlı kurumlar vergisi istisnalarının değerlendirilmesine yönelik uygulamalara da açıklık getirildi.

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Tebliğ kapsamında yatırım teşvik belgelerine ilişkin uygulamalarda da düzenlemeye gidildi. Özellikle 2 Ağustos 2024 tarihinden önce alınan yatırım teşvik belgelerinde sonradan yapılan revizelere ilişkin oluşan belirsizliklerin giderilmesi amaçlandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte mükelleflerin yatırım katkı tutarlarının hesaplanmasına ilişkin farklı yöntemleri kullanabilmesine imkan sağlandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

