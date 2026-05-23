Haftalık verilere göre, hisse senedi ve endeks odaklı fonlar ağır yaralar alırken, para piyasası ve katılım odaklı güvenli liman fonları haftayı kayıpsız atlatmayı başardı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 3,24 oranında değer kaybederken, BES fonlarındaki ortalama kayıp yüzde 3,66 olarak kayıtlara geçti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN YATIRIM FONLARI

Hisse senetlerindeki oynaklık yatırım fonlarında dramatik düşüşleri beraberinde getirirken, dengeli portföy yöneten katılım fonları zirveye oynadı.

En Çok Kazandıran Yatırım Fonu: Haftanın şampiyonu, yüzde 11,86’lık yükseliş performansıyla Pusula Portföy Denge Katılım Serbest Fon oldu.

En Çok Kaybettiren Yatırım Fonu: Borsa İstanbul'daki satış baskısından en ağır darbeyi alan MT Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon), yüzde 52,60'lık tarihi bir düşüşle haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARINDA (BES) ÖNE ÇIKANLAR

Milyonlarca vatandaşın geleceğe yönelik birikimlerini değerlendirdiği BES fonlarında da teknoloji yatırımları kazandırırken, emtia fonları geriledi.

En Çok Kazandıran Emeklilik Fonu: Teknoloji hisselerine yönelen Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,38'lik yükselişle haftayı lider tamamladı.

En Çok Kaybettiren Emeklilik Fonu: Kıymetli metallerdeki gevşemeden etkilenen Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 12,17 azalışla haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

KATEGORİSEL BAZDA KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

Piyasalardaki risk iştahının azalması, fon kategorileri arasındaki makası iyice açtı. Hem yatırım hem de BES tarafında paranın rotası "garanti getiriye" döndü.

Yatırım Fonları Kategorileri:

En Çok Yükselen: Yıllık faiz getirisini fiyata yansıtan "Para Piyasası Fonları" yüzde 0,69 yükselişle en iyi kategori oldu.

En Çok Düşen: Borsadaki sert geri çekilmeye paralel olarak "Hisse Senedi Fonları" yüzde 8,42 değer kaybederek yatırımcısını üzdü.

BES (Emeklilik) Fonları Kategorileri:

En Çok Yükselen: Riski sevmeyenlerin tercihi olan "Başlangıç Fonları" yüzde 0,73 primle haftayı artıda kapatan nadir kategorilerden oldu.

En Çok Düşen: Borsa endeksini birebir takip eden "Endeks" fonları, yüzde 8,71'lik sert değer kaybıyla haftanın en kötü performans gösteren kategorisi oldu.

Kaynak: AA

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.