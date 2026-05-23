Finans sektörünün borsadaki önemli temsilcilerinden Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA), yatırımcılarının merakla beklediği sermaye artırımı kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Şirket yönetim kurulu, gerçekleştirdiği son toplantıda oy birliği ile yüzde 51,54 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

SERMAYE 1,65 MİLYAR TL'YE ÇIKARILIYOR

Yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin 5 milyar TL'lik kayıtlı sermaye tavanı sınırları dahilinde mevcut çıkarılmış sermayesi önemli ölçüde artırılacak. KAP'a yapılan resmi açıklamada sermaye artırımının detayları şu şekilde paylaşıldı:

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.088.802.000 TL

Artırılacak Sermaye Tutarı: 561.198.000 TL

Yeni Çıkarılmış Sermaye: 1.650.000.000 TL

Bedelsiz Artırım Oranı: %51,54

KAYNAK "OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER" HESABINDAN KARŞILANACAK

Şirket, sermaye artırımında dış kaynak kullanmak veya yatırımcılardan ek bir ücret talep etmek yerine tamamen iç kaynaklara yönelecek. Artırılacak olan 561.198.000 TL'lik tutarın tamamı, Lider Faktoring'in finansal tablolarında yer alan "Olağanüstü Yedekler" hesabından karşılanacak.

YATIRIMCILARA ÜCRETSİZ PAY DAĞITIMI YAPILACAK

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenen ve nama yazılı hisselerden oluşan mevcut sermaye yapısında, tüm pay sahipleri bu artımdan payı oranında faydalanacak. Artırım tarihindeki tüm hak sahibi yatırımcılara, ellerindeki hisse miktarına göre %51,54 oranında nominal değerde bedelsiz pay (hisse) dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yönetim kurulu, bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusunun yapılması ve gerekli her türlü yasal iş ve işlemin ifası için şirket yönetimini oy birliğiyle yetkilendirdiğini bildirdi. SPK'nın onay vermesinin ardından bedelsiz pay dağıtım takvimi netleşecek.

YATIRIMCI İÇİN HESAPLAMA: 100 LOTU OLANIN KAÇ LOTU OLACAK?

Bedelsiz sermaye artırımlarında yatırımcıların cebinden herhangi bir katılma bedeli çıkmaz ve hisse senetleri hesaplarına otomatik olarak aktarılır. Bu doğrultuda Lider Faktoring'in %51,54'lük bölünme oranına göre hesaplama şu şekildedir:

Bölünme öncesinde elinde 100 lot LIDFA hissesi bulunan bir yatırımcının hesabına, sermaye artırımı sonrasında 51,54 lot bedelsiz hisse eklenecektir.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte yatırımcının toplam hisse adedi 151,54 lot (küsurat yansımalarıyla net 151 lot) seviyesine yükselecektir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.